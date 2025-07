L’Ascoli di Passeri ai nastri di partenza. Inizia la stagione del nuovo Picchio

L’Ascoli Calcio di Bernardino Passeri oggi aprirà in via solenne una nuova pagina di storia del club di corso Vittorio Emanuele. Il primo passo da compiere nei prossimi mesi sarà quello di provare a riconquistare la fiducia di città e tifosi attraverso un nuovo progetto sportivo che conduca alla possibilità di rivedere la formazione bianconera vestire i panni di protagonista in un campionato spesso dominato in passato. La fine del capitolo segnato dalla gestione operata dalla Ferinvest Italia Srl della famiglia Pulcinelli ha condotto al passaggio del testimone al nuovo amministratore unico del Picchio e a suo figlio Andrea. Saranno loro, assieme al contributo offerto dai propri collaboratori di fiducia, a segnare la ripartenza del club attraverso una programmazione che nelle prossime settimana verrà via via portata a conoscenza della piazza. Oggi Bernardino Passeri raggiungerà le cento torri per interloquire con le varie componenti cittadine e instaurare fin dal principio quella stretta sinergia che sarà fondamentale per ricompattare l’ambiente e collaborare insieme al fine di raggiungere gli obiettivi stabiliti. A seguire sono previste la conferenza stampa di presentazione e la partecipazione dell’imprenditore romano all’evento allestito a partire dalle ore 18 al chiostro di San Francesco per celebrare i 140 anni del Carlino. Ad affiancare la famiglia Passeri in questa avventura sarà l’azienda Alo & Partners Srl, azienda con sede a Roma fondata nel 2011 dall’architetto nonché project manager Andrea Londoño Osorio e operante nello sviluppo di progetti innovativi riguardanti settori energetici, agricoli, culturali, ambientali. La visione sportiva di queste due realtà confluiranno nella gestione diretta portata avanti dalla nuova figura dell’amministratore unico che, appunto, vedrà all’opera Bernardino Passeri. Suo figlio Andrea invece si preoccuperà di focalizzare le attenzioni sul potenziamento del settore giovanile del Picchio. Una delle missioni da portare a termine sarà appunto la valorizzazione dei giovani attraverso una crescita costante finalizzata al potenziamento della prima squadra mediante la linea verde. Probabilmente è questione di ore anche per l’investitura ufficiale di Matteo Patti, dirigente che assieme alla famiglia Passeri cercherà di coordinare il tutto favorendo la ristrutturazione del settore tecnico a tutti i livelli. Passando al campo, invece, l’esecutore materiale delle strategie societarie sarà il prossimo allenatore Francesco Tomei. Un profilo che, nel corso delle ultime due stagioni, ha guidato prima il Monopoli e poi il Picerno fino al raggiungimento del sesto posto. Piazzamento in grado poi di spalancare le porte alla recente partecipazione ai playoff. Spareggi per la promozione che in questa stagione anche l’Ascoli spera di poter tornare a disputare.

Massimiliano Mariotti