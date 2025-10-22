L’Ascoli pareggia e il Ravenna è secondo: "Archiviamo la sconfitta contro l’Arezzo"

Lorenzo Da Pozzo è tornato titolare contro l’Arezzo. Vinto il ballottaggio con Corsinelli, mister Marchionni lo ha scelto di nuovo per presidiare la fascia destra. La sconfitta coi toscani ha ‘spezzato’ la coppia di testa, ma il successivo pareggio dell’Ascoli a Carpi, ha consentito ai giallorossi di conservare il 2° posto. Da Pozzo, cosa pensa del pesante ko casalingo incassato domenica contro l’Arezzo?

"Penso che è stato un po’ nel finale che abbiamo perso le distanze, ci siamo un po’ sbilanciati e poi abbiamo preso quei due gol che ci hanno un po’ tagliato le gambe e poi il 3-0 è stato una conseguenza".

Ma la formazione toscana è proprio così superiore al Ravenna, come sentenziato dal risultato finale?

"L’Arezzo è una squadra forte, i valori tecnici, ovvio che ce li ha. Del resto, come abbiamo potuto constatare, ce li ha quest’anno e ce li aveva l’anno scorso. È una programmazione che viene da lontano, perché, alla fine, credo che questa sia una chiave di lettura. Io ad esempio, ci ho giocato da avversario l’anno scorso, e ci ho già giocato anche due anni fa".

Al di là del risultato conseguito sul campo, dal punto di vista tecnico il Ravenna è inferiore?

"L’Arezzo è una squadra che sta crescendo. Ripeto, è una squadra forte, lo abbiamo visto tutti, poi però, che abbia valori tecnici superiori rispetto ai nostri, non credo".

Si può recriminare su qualcosa di concreto?

"Alla fine, come abbiamo potuto constatare nel primo tempo, è stata una partita combattuta. Nella stessa prima frazione di gioco, non abbiamo subìto tanto il gioco avversario, anzi, magari avremmo anche potuto gestire meglio qualche ripartenza, però l’Arezzo ha dimostrato di essere una squadra organizzata, e questo non sta a me dirlo". Domenica il Ravenna si rimetterà in viaggio per sfidare la Pianese in trasferta. Il ko con l’Arezzo potrà forse avere delle ripercussioni?

"Non credo, alla fine siamo un gruppo forte, un gruppo coeso, dobbiamo solo essere bravi a ripartire e non pensarci. D’altronde, una sconfitta può capitare". Qual è lo stato d’animo che si respirava dentro lo spogliatoio, domenica pomeriggio dopo la sconfitta?

"È normale che, dopo una bella ed entusiasmante serie di vittorie consecutive, la sconfitta faccia male. Brucia, certo, soprattutto per come è arrivata, perché era comunque uno scontro diretto e uno scontro al vertice. Però dobbiamo essere bravi ad archiviare in fretta ciò che è successo. Dovremo ricominciare a lavorare a testa bassa, come siamo capaci e come abbiamo sempre fatto".

Roberto Romin