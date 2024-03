L’assalto alla Vis con Guccione dall’inizio?. E per Gucci sono previsti gli straordinari

di Luca Amorosi

La battuta d’arresto di Gubbio è già in archivio. Domani, con calcio d’inizio alle ore 18,30, l’ riparte dal Comunale per fare un altro passo avanti verso la salvezza. Dietro, a parte Fermana e Olbia sempre più ultima e penultima, le altre squadre stanno alzando i giri per cercare di sfuggire ai playout: la Recanatese terzultima ha vinto due delle ultime tre partite, mentre Sestri Levante, Ancona e Virtus Entella hanno vinto il turno infrasettimanale. Solo la Spal, reduce però da due vittorie e due pareggi, è uscita senza punti dall’ultima giornata. Lucchese e Vis Pesaro, infatti, hanno racimolato un punto e saranno proprio i marchigiani a far visita agli amaranto domani. Seppur sia sempre più plausibile l’eventualità che anche la penultima retroceda direttamente per la cosiddetta "forbice", con conseguente salvezza diretta anche della quintultima in classifica, la permanenza in categoria non è quindi ancora ipotecata: dopo quelle con Recanatese e Ancona, insomma, arriva un’altra sfida da vincere, ancora al Comunale, che sarà teatro di altre due gare in questo mese e che quindi è un vero e proprio fattore da sfruttare, anche per provare ad acciuffare un posto ai playoff.

Dopo le rotazioni proposte dal tecnico Indiani in Umbria, è probabile che domani si riveda all’opera l’undici sceso in campo contro l’Ancona, con poche possibili variazioni e con il 4-2-3-1 come sistema di gioco ormai collaudato. Si prevede il ritorno tra i titolari, dunque, per Donati e Chiosa in difesa, Damiani e Mawuli in mediana e Guccione e Gaddini in attacco.

Per completare il reparto arretrato, ballottaggi tra Masetti, Risaliti e Lazzarini per un posto da centrale, vista l’assenza di Polvani, e tra Coccia e Montini per agire sulla corsia mancina. Pochi dubbi a centrocampo, mentre nel reparto avanzato l’unica incognita può essere legata alle condizioni di Guccione, il cui ingresso a Gubbio comunque fa ben sperare in un completo recupero dopo l’affaticamento accusato sabato scorso.

Con Ekuban ancora indisponibile, per Gucci si prevedono gli straordinari in una partita che per lui non sarà come le altre: a Pesaro l’attaccante fiorentino ha giocato da gennaio 2021 a novembre 2022 indossando anche la fascia di capitano prima di approdare in amaranto. All’andata non giocò per problemi fisici, stavolta cerca il più classico dei gol dell’ex per rilanciare subito le quotazioni del Cavallino.