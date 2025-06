L’assalto dei fan alla coppia social

Mercoledì sera il Centro Coni di Castelnovo Monti ha regalato ai 400 spettatori ben sette reti col 4-3 del Villa Minozzo sul Cervarezza, ma non è l’unica notizia di serata: il numero 10 del Villa era Matteo Perrotti, autore tra l’altro del primo gol e di una prestazione maiuscola.

Non solo: in tribuna era presente la fidanzata Sofia Balzani, 22enne molto nota sui social per contenuti sul calcio. Per esempio, ha seguito da vicino proprio la Kings League, e lì è sbocciato l’amore con Perrotti che mentre regalava spettacolo con l’Fc Zeta (giocherà invece la prossima Kings con gli Underdogs).

Sofia gioca anche a calcio come centrocampista (nell’Union Sammartinese, in Eccellenza e ha un passato al Cesena). Al Centro Coni tanti i giovani che le hanno chiesto foto e autografi: tutti accontentati col sorriso. Tornando a Perrotti: nel calcio a 11 milita nel Villa Valle, squadra bergamasca arrivata terza nel girone C di Serie D.

Il trequartista 26enne, come detto, è noto per essere la stella della Kings League Italia, il torneo a stampo social di calcio a 7 che spopola soprattutto tra i più giovani. Con i suoi dribbling e i gol è stato premiato come mvp della seguitissima competizione, e anche a Castelnovo l’affetto non è mancato tra cori e richieste (accontentate con grande disponibilità) di foto ricordo.

Nel pre partita abbiamo sentito Sofia. "Credo che Matteo dalla fine del campionato abbia fatto almeno 7-8 tornei. Non abbiamo ancora visto il mare ma va bene così (ride, ndr)". Le vacanze non mancheranno. "Ci andremo a luglio, ci vuole".

Gli appassionati vogliono sapere se Perrotti sarà disponibile fino alla fine del Montagna, con l’eventuale finale in programma sabato 26 luglio. "Inizia la preparazione il 21 - dice Sofia - ma si partirà con le visite mediche di rito e quindi il 26, nel caso, potrebbe esserci". Lei è romagnola. "Mi è capitato di passare dall’appennino reggiano, ma non mi ero mai fermata e devo dire che sono zone molto belle. La Pietra di Bismantova? Entro il 26 andremo a fare una passeggiata, promesso!".

A fine gara si può dire che Matteo Perrotti ha confermato le aspettative: gol e mille dribbling. "Mi sono trovato bene fin da quando mi ha chiamato il mister del Villa Minozzo (Filippo Canovi, ndr). Ho avuto un’ottima impressione, questa è una famiglia e c’è un pubblico straordinario. Sono contento di aver esordito con vittoria e gol".

La Kings League ha cambiato la vita del classe ’99. "Quando i ragazzini mi fermano fa piacere, mi rende orgoglioso - sottolinea il giocatore - , ma non voglio perdere il mio focus che è sempre sul calcio a 11. Sicuramente ora nella mia vita c’è anche questa opportunità e mi rende felicissimo, questo sì". La finale, come detto, sarà il 26 luglio, e nel caso il Villa Minozzo ci arrivi…Il 28 inizia la preparazione, il 21 abbiamo le visite. Col Villa Valle mi sono sempre comportato bene, quindi sì, vediamo cosa succederà ma c’è la possibilità che mi possiate rivedere ancora".