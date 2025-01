L’Asta mette ko la capolista Castiglionese

ASTA 2 CASTIGLIONESE 1

ASTA (4-2-3-1): Cefariello; Bonechi (50’ st Batoni), Manganelli, De Vitis, Tognetti; Hoxhaj, Ceccatelli (25’ st Falugiani); Jrad (Rossini 38’ st), Discepolo (45’ st Cappelli), Cianciolo; Bandini (50’ st Leuca). Panchina: Di Bonito, Curcio, Bardotti, Cappelli, Di Leo. Allenatore: Bartoli.

CASTIGLIONESE (3-5-2): Balli; Gori (25’ st Viciani), Cecchi, Menci; Capogna, Minocci, Monteiro (9’ st Priorelli), Scichilone (11’ st Alves Da Silva), Cavallini; Berneschi (45’ st Parisi), Adami (23’ st Fallosi). Panchina: Antonielli, Bergoglio, Giorgi, Evangelisti. Allenatore: Fani.

Arbitro: Vangeli di Prato (Azze-Elarab e Giunta).

Reti: 15’ pt Jrad (A); 11’ st Discepolo (A); 17’ st rig. Adami (C).

Note: ammoniti Ceccatelli, De Vitis, Minocci, Bonechi, Falugiani: espulso Tognetti (A).

SIENA – Orgoglio Asta. I ragazzi di Bartoli, ascoltando il loro allenatore, affrontano la sfida come una finale e conquistano, contro la Castiglionese capolista, tre punti preziosi. L’approccio è quello giusto e già al 15’ gli arancioblù passano in vantaggio: Bandini serve Jrad che esita una frazione di secondo e poi spara all’incrocio. Pochi minuti dopo, la chance del 2-0: Balli dice no a Cianciolo. Il raddoppio arriva all’11’ della ripresa: Discepolo, con una magia, salta l’uomo e dalla linea di fondo trova un angolo strettissimo. L’Asta ha anche il colpo del ko (15’) ma la rasoiata di Cianciolo si stampa sul palo. La Castiglionese riesce ad accorciare grazie a un rigore ottenuto da Capogna e realizzato da Adami.