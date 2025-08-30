Lastrigiana, che ambizione. Spazio ai giovani talenti

La nuova stagione per la Lastrigiana del tecnico Davide Guasti è alle porte. La squadra del presidente Samuele Vignolini è pronta a debuttare domani in Coppa Italia contro il Signa 1914. Si tratta di un banco di prova fondamentale prima dell’inizio del campionato, previsto tra due settimane. Intanto, il direttore sportivo, Michel Cruciani, ha rinforzato la rosa con altri due innesti mirati: il difensore Mateo Zefi (1994), arrivato dall’Antella, e l’esterno offensivo del 2003 Abdoulaye Diarra (nella foto), proveniente dal Firenze Ovest. Il presidente Vignolini da tempo ha chiarito la filosofia societaria: "Facciamo quello che tutti promettono di fare, ma che nessuno fa: dare spazio ai giovani. – puntualizza il numero uno biancorosso – La scommessa è ripetere in prima squadra i successi ottenuti a livello giovanile con il nostro allenatore Guasti, che ha già conquistato due titoli italiani e una Coppa Toscana. Nonostante un campionato di buon spessore da affrontare, siamo consapevoli che la salvezza non sarà facile, ma siamo fiduciosi di poterla raggiungere. Non possiamo permetterci distrazioni e daremo il massimo in ogni partita".

La rosa. Portieri: Chiarello (‘07), Glielmi (‘07), Marziano (‘02), Pinzani (‘08). Difensori: Canali (‘99), Castiglioni (‘05), De Pascalis (‘06), Falciani (‘99), Finelli (‘07), Gonfiantini (‘03), Guasti (‘05), Marchi (‘05), Maxharri (‘08), Pierattini (‘03), Zefi (‘94). Centrocampisti: Becagli (‘06), Campagna (‘02),Crini (‘01), Diarra (‘03), Del Colle (‘90), Youssefi (‘05), Innocenti (‘05), Massaro (‘07), Pezzano (07). Attaccanti: Baldini (‘07), Bianchi (‘94), Fontani (‘06), Mandolini (‘05), Romei (‘04), Sarti (‘04), Tomeo (‘05).

Giovanni Puleri