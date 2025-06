Lastrigiana, doppio ritorno. E Regoli è il più cercato

Il calciomercato dilettanti di quest’anno si distingue per una tendenza delle società a blindare i propri gioielli, aspettando comunque il 30 giugno, via libera ufficiale delle trattative.

Serie D

Il San Donato Tavarnelle ha confermato anche il centrocampista Lorenzo Pecchia (cl.’02). Invece, lasciano il club il difensore Leonardo Bruni (’97) e il centrocampista Milton Vitali Borgarello (’97), entrambi come si dice, vestiranno la casacca del Teramo. Inoltre, in uscita c’è anche l’attaccante Leonardo Manfredi (‘02) che sembra destinato di giocare nel Trestina di Simone Calori, che ha prelevato anche Edoardo Priore, (‘02) attaccante proveniente dal Montevarchi. Lo Scandicci in settimana ha ottenuto un’altra conferma, quella del giovane promettente attaccante, Samuel Grottelli (’07) che farà ancora parte della famiglia dei Blues. La Pistoiese si rafforza con l’attaccante Fabio Alagna ex Montevarchi e Vibo Valentia, mentre il Camaiore per sostituire l’attaccante Chiaramonti che andrà all’Antella, si aggiudica la punta viareggina Gianluca Camaiani (‘03), proveniente dal Castelnuovo Garfagnana, più l’attaccante del Tau Altopascio Matteo Bongiorni (‘99). L’attaccante fiorentino Vieri Regoli, quest’anno in forza al Livorno, è sempre più vicino al Siena, che punterebbe anche su Matteo Panattoni (17 gol l’anno scorso) dell’Orvietana. Per la panchina del Montevarchi le candidature di Marco Bonura e di Andrea Coppi si sarebbero arenate: avanza quella Simone Marmorini.

Eccellenza

A Figline prosegue il lavoro del diesse Tanfani nella costruzione della nuova squadra che come si sostiene nell’ambiente gialloblù sarà di buon livello. Intanto, tre giocatori sono in partenza: il portiere Jacopo Pagnini e il difensore Federico Figini, entrambi diretti al Terranuova Traiana, mentre il centrocampista Leonardo Torrini avrebbe trattative con due società: San Donato Tavarnelle e Aquila Montevarchi. Nella Lastrigiana ci sono altre conferme: Christian Sarti, (’04) attaccante; Iago Cristope Crini (’01), centrocampista e Leonardo Canali (’99) difensore. Rientrano dal prestito i difensori, Lapo Marchi (’05) e Duccio Guasti (’05). In uscita c’è il difensore Kley Luka (’00).

Promozione

La Settignanese si rafforza con l’arrivo della punta centrale Leonardo Cenni (’03), ex Certaldo; mentre il Settimello si è assicurato il centrocampista Cosimo Lenzini (’95) ex Sestese e la neopromossa Barberino Tavarnelle il centrocampista Tommaso Marchi (’96).

Giovanni Puleri