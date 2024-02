L’Atlante trova il sorriso. Primo successo di Jukic

Prima vittoria per l’Atlante Grosseto del neo mister Ivo Jukic che al Palabombonera batte con il risultato di 5-4 la Roma 3Z History nella diciassettesima giornata di A2 di calcio a 5. Con questo successo i biancorossi salgono a quota 13 punti, appaiati al Prato e Bulldog Lucrezia. E’ stata una partita al cardiopalma, un Atlante che ha sofferto, fallendo tanti gol ma riuscendo a portare a casa il risultato. Tifo incessante che ha aiutato i ragazzi dal primo minuto di gioco. Dopo un inizio con alcune chance non concretizzate, i maremmani graffiano con l’uno-due di El Johari e Ashwell fra il 14’ e il 15’, ma i laziali si rifanno sotto con Riccitelli al 18’. Prima del riposo, botta e risposta fra Liburdi e Giubilei. A inizio ripresa Ciciotti firma il 3-3 ma la seconda realizzazione di El Johari e l’assolo di Falaschi riportano avanti i biancorossi. Al 17’ rete di Paolini e finale al cardiopalma, ma il risultato non cambia più. Con questi tre punti e complici il turno di riposo del Prato e il pareggio del Bulldog Lucrezia, raggiunto sul 2-2 dal Potenza Picena, l’Atlante ha agganciato a tredici punti proprio i lanieri e il Bulldog in fondo alla classifica, ridando ossigeno ai propri obiettivi di salvezza.

ATLANTE GROSSETO: Tamberi, Bellucci, Baluardi, Zanella, Falaschi, Ashwell, Liburdi, Chisci, Brunelli, El Johari, Imperato, Lessi. Allenatore Ivo Jukic.

ROMA 3Z HISTORY: Costantini, Giubilei, Cerchiari, Ciciotti, Paolini, Hanout, Riccitelli, Biasini, Spreafico, Valenzi, Corsetti, Zaccardi. Allenatore Andrea Consalvo.

Arbitri: Luca Finotti di Rovigo e Giuseppe Aumenta di Sala Consilina; cronometrista Carmelo Alaimo di Pisa.

Reti: 14’ El Johari, 15’ Ashwell, 18’ Riccitelli, 19’ Liburdi, 20’ Giubilei. 2’ st Ciciotti, 7’ st El Johari, 9’ st Falaschi (nella foto), 17’ st Paolini. Sabato prossimo a Prato sarà una gara importante per la salvezza.