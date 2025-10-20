L’Atletico piega una Recanatese assente
I giallorossi vanno al tiro per la prima volta allo scadere del match, a giochi già chiusi, tra le contestazioni: adesso è crisi vera
ATLETICO2RECANATESE0
ATLETICO (3-5-2): Di Giorgio; Mazzarani, D’Alessandro, Feltrin; Bucco (20’st Carbone) Coppola (39’st Moscarini), Vechiarello, Muro, Sardo (34’st Antoniazzi); Maio (23’st Didio), Minicucci (26’st Belloni). A disp.: Galbiati, Forgione, Belloni, Oddi, Moscarini, Camilloni, Antoniazzi. All.: Simone Seccardini
RECANATESE (4-2-3-1): Zagaglia; Gori (33’st Di Francesco), Fiumanò, Vecchio, Mordini; Ferro, Domizi; Chiarella (16’pt Pierfederici, 37’st Paoltroni), D’Angelo, Pesaresi (15’st Ciccanti); Lovotti (15’st Capanni). A disp.: Fioravanti, Di Francesco, Paoltroni, Morichetta, Cocino. All.: Mirko Savini.
Arbitro: Pellegrino di Teramo
Reti: 30’pt Coppola, 4’st Bucco
Note: spettatori 200 circa di cui 30 ospiti. Espulso al 2’st D’Angelo per doppia ammonizione. Ammoniti: Maio, Vecchio. Angoli: 8-3. Rec.: 3’-5’
L’Atletico Ascoli espugna finalmente il Del Duca, conquista la prima vittoria interna stagionale e sale al settimo posto in classifica.
Primo tempo soporifero con tanto possesso dei padroni di casa, ma il giro palla è lento e non produce verticalizzazioni pericolose.
La Recanatese dall’altra parte si limita a contenere. Subito una conclusione di Vechiarello che impegna il portiere Zagaglia in una ‘plastica’ deviazione in angolo.
Ci prova due volte Sardo con due percussioni sulla sinistra, ma le sue conclusioni sul primo palo sono respinte dal portiere della Recanatese in corner. Ospiti che dopo un quarto d’ora devono operare la prima sostituzione per un infortunio occorso a Chiarella, che lascia il posto a Pierfederici.
L’Atletico passa alla mezz’ora con un bel cross di Maio che si veste da rifinitore e trova la testa di Fausto Coppola, che infila la sua seconda rete stagionale.
Ci prova ancora la squadra di casa con una punizione di Coppola che Feltrin, appena dentro l’area, devia di testa, ma la conclusione é centrale. La Recanatese pareggia allo scadere su un rinvio maldestro di Di Giorgio, che carambola sulla schiena di Lovotti e termina in rete.
L’arbitro annulla tutto per un tocco di mano dello stesso Lovotti e ammonisce D’Angelo per le successive proteste.
Proprio D’Angelo ad inizio ripresa commette un fallo su Sbrissa e si becca il secondo giallo, che lo manda in anticipo negli spogliatoi.
Subito dopo l’Atletico Ascoli, in superiorità numerica, raddoppia con un bel tiro dal limite dell’area di Bucco, ben servito da Minicucci.
Ancora padroni di casa pericolosi con una bella girata di testa di Maio su cross di Bucco, con il pallone di poco a lato.
Lo stesso Bucco prova una conclusione a giro che il portiere Zagaglia respinge distendendosi sulla sinistra.
La Recanatese non reagisce e i tifosi giallorossi iniziano a contestare società e giocatori.
Incursione di Minicucci sulla destra, palla dietro per Vechiarello, conclusione al volo che Zagaglia devia in angolo.
Finalmente un’azione degli ospiti alla mezz’ora, con un cross di Ferro su cui Pierfederici non arriva per la deviazione in porta. Il primo tiro in porta della Recanatese arriva invece al 48’ del secondo tempo, con Ciccanti che impegna Di Giorgio in una non difficile parata a terra.
Finisce 2-0 per l’Atletico: per la Recanatese, ora penultima, é davvero notte fonda.
Valerio Rosa
