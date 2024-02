L’attaccante. Antongiovanni:: "Bello giocare contro la capolista»

Un bellissimo gol, quello che ha portato in vantaggio la Rondinella. A firmarlo Alessio Antongiovanni. "Devo dire che sia la mia rete, che quella di Ricchi all’andata sono stati due tiri ‘della domenica’ – ha sorriso l’attaccante –, ho fatto uno scherzetto a Giusti, che conosco bene, abbiamo giocato insiema al Galluzzo in Promozione, anche se lui era fuori categoria". "Giocare contro queste realtà è motivo di orgoglio – ha proseguito –, a livello personale sono contento, anche se un po’ rammaricato, per il risultato, per non aver sfruttato un’altra buona occasione che mi è capitata".

Sulla partita. "Siamo passati in vantaggio – ha spiegato Antongiovanni –, poi i valori sono venuti fuori. Noi abbiamo giocato la partita che avevamo preparato, andando a prenderli alti, e qualche grattacapo alla difesa l’abbiamo pure creato, ma alla distanza abbiamo patito la reazione del Siena. Complimenti ai bianconeri, se non hanno mai perso nell’arco del campionato un motivo ci sarà. In ogni caso, venire qua e affrontare la capolista a viso aperto è per noi motivo di orgoglio, ci dà la convinzione giusta per fare quei punti che ci servono per toglierci da una classifica non troppo serena".

A.G.