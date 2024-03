L’attaccante arrivato dal Trastevere è il genero del presidente Manzo. Le lacrime di Sebastiani per il primo gol tra i pro: "Non sono qui per caso e lo voglio dimostrare»

Arezzo-Ancona ha vissuto anche del momento di gloria per Cristiano Sebastiani (nella foto). Al centravanti amaranto, subentrato a Gucci nel finale, sono bastati pochi minuti dal suo ingresso in campo per segnare il primo gol da professionista. Il suo ingaggio dal Trastevere, formazione di serie D, era stato annunciato, a sorpresa, a novembre tra la scetticismo generale. Perplessità giustificate dal fatto che il classe ‘99 non aveva alle spalle un curriculum all’altezza delle serie C. Per mesi è stato un oggetto misterioso. Praticamente mai utilizzato da Indiani, complice anche infortunio al setto nasale che lo ha tenuto fuori per qualche tempo. A dare poi un colpo alla credibilità del trasferimento la parentela - è il genero - con il presidente Manzo. Quell’etichetta da "raccomandato" che veniva sottintesa nei commenti dei tifosi sui social o al bar, difficile da scrollarsi di dosso. Lo stesso Sebastiani ne ha accennato nel post partita davanti a microfoni e taccuini. "Sono contento perchè con questa rete ho dato la dimostrazione che non sono qua per caso come è stato detto al mio arrivo". Una dichiarazione con la quale ha voluto togliersi qualche sassolino dalla scarpa. Emozionato, non ha trattenuto qualche lacrima. "La dedica è per la mia compagna, per il bambino e per il presidente che ha sempre creduto in me fin da quando sono arrivato ad Arezzo sostenendomi in tutto e per tutto senza lasciarmi demordere" ha detto l’attaccante.

Sebastiani era già stato tesserato dall’Arezzo un anno fa e poi girato in prestito, senza indossare l’amaranto, sempre in D al Team Nuova Florida dove aveva segnato 4 gol in 19 presenze. In questa stagione aveva iniziato al Trastevere collezionando 11 presenze (nessuna da titolare) con 3 gol. A novembre lo sbarco ad Arezzo dopo in due spezzoni di partita, disputando 8’ con la Recanatese e 7’ con l’Ancana, trovando una rete quindi al suo 12’ in Lega Pro. Una rondine, o meglio un gol, non fa primavera e quindi toccherà a lui farsi trovare nuovamente pronto quando Indiani gli concederà minuti in campo. L’attaccante detto la sua anche sul momento degli amaranto. "Per me l’obiettivo playoff è sempre stato realistico. Questa è una squadra forte, organizzata che ha tutto per centrare un piazzamento nelle prime dieci".