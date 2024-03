L’attaccante che sa segnare in tutti i modi. Mengali fa gol pesanti e avverte il Viareggio

Nella 27ª giornata (10ª di ritorno) del girone A di Promozione Toscana il Pietrasanta (che mercoledì scorso aveva vinto in casa 1-0 contro la Larcianese grazie al gol-partita allo scadere del subentrato Alessandro Raffaetà) non sbaglia più un colpo e vola altissimo, reduce da qualcosa come 11 risultati utili consecutivi che hanno portato nelle casse biancocelesti ben 29 punti, di cui 26 fatti nelle 10 partite dell’imbattuta gestione ’Beppe’ Della Bona (e in queste 10 gare, con 2,6 di media-punti, per 7 volte è stata mantenuta la porta di Leonardo Citti inviolata). In classifica i pietrasantini ora sono secondi avendo scavalcato pure la rallentante Lunigiana Pontremolese. Forti di ben 8 vittorie di seguito i biancocelesti si sono portati adesso a -2 dal Viareggio (che però ha due gare in meno che dovrà recuperare a fine marzo contro Monsummano e San Piero a Sieve). Il successo 2-1 di domenica a Dicomano è arrivato grazie al gol sblocca-partita del centrocampista Andrea Ghelardoni su punizione a fine primo tempo ma soprattutto grazie al gol-partita oltre il 90° a firma Federico Mengali. Una rete bellissima, realizzata in acrobazia (colpo tipico del repertorio del ’Menga’) e che ha dato altri 3 punti al fotofinish al solido Pietrasanta. Per Mengali è il 9° centro in questo campionato (di cui 7 su azione e 2 su rigore) e l’11° stagionale se sommiamo i 2 sigilli di coppa. La corsa al primo posto dei pietrasantini passa anche dai suoi gol.

Federico, il momento è super?

"E noi ce lo godiamo tutto. E ce lo meritiamo. Ma non abbiamo ancora fatto niente. Il nostro ingrediente vincente è che non si molla mai. Non a caso le ultime due partite le abbiamo vinte entrambe al 95’: domenica su un calcio d’angolo c’è stata questa bella sponda di Falorni con un colpo di testa ammortizzato che mi ha fatto arrivare la palla ed io sono riuscito a colpirla in mezza rovesciata, incrociando il tiro dove il portiere avversario non è potuto arrivare".

Ma questo Pietrasanta ora può guardare anche al primo posto?

"I punti adesso valgono e pesano di più. Siamo in salute e puntiamo a vincere tutte le partite. Il Viareggio è forte ed è davanti a noi ma io ci credo. I conti li faremo alla fine. Il mio obiettivo, ma credo sia quello di tutta la squadra, è quello di provare a vincerlo questo campionato".

Cosa è cambiato da quando c’è Della Bona?

"C’è stata una scossa, come sempre quando cambi allenatore. Della Bona è un mister importante. Con lui si lavora in modo diverso rispetto a prima. Poi c’è anche girata la sorte rispetto al girone d’andata dove con Bucci avevamo perso tanti punti in modo sfortunato. Della Bona è bravo a gestire sempre bene la formazione facendo sentire tutti importanti, sfruttando benissimo i cambi e coinvolgendo tutti. Basti vedere che ogni volta non c’è mai una formazione uguale a quella precedente. Siamo tanti e questa profondità di rosa viene valorizzata a pieno. La forza del Pietrasanta è che prende pochi gol e va a segno con tanti giocatori diversi. Siamo compatti e non si molla mai nulla".

Simone Ferro