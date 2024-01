L’attaccante non arriva. Pattarello finisce in mezzo

di Andrea Lorentini

AREZZO

Nel giorno in cui viene annunciato il rinnovo di Gucci fino al 2025 (il centravanti di Bagno a Ripoli firmerà domani, ndr), l’Arezzo si tira fuori dalla corsa per l’innesto di un nuovo attaccante, almeno nell’immediato. E’ lo stesso Paolo Giovannini ha annunciare il cambio di strategia. "Forte era l’unico vero obiettivo per il reparto offensivo. Quando abbiamo capito che il Sestri Levante non lo avrebbe ceduto, abbiamo dirottato il suo investimento su Catanese. Al momento restiamo così, poi da qui al 31 gennaio non è escluso che si possano verificare delle opportunità, ma riteniamo di essere comunque a posto con Gucci che offre ampie garanzie". Per Forte, attaccante classe 1999, in scadenza con club ligure se ne riparlerà dopo il primo febbraio.

Nel frattempo è stata ufficializzata la cessione di Andrea Poggesi alla Pro Sesto, formazione che milita nel girone A di Lega Pro. Il terzino si trasferisce a titolo definitivo, ma l’Arezzo si è riservato la possibilità di riportarlo in amaranto già dalla prossima stagione. E’ la seconda uscita dopo quella di Zona al Messina, formalizzata la scorsa settimana. Resta in stand by la situazione che riguarda Kozak, mentre si proverà a trovare una sistemazione a Crisafi entro le prossime 48 ore. Da definire anche il futuro di Borra con il portiere che vorrebbe andare a giocare, ma al momento solo sondaggi e niente di concreto. A questo punto è certo che contro il Pescara, dove mancherà Gucci per squalifica, l’Arezzo giocherà senza un centravanti di ruolo. Tutti gli indizi portano allo spostamento nel ruolo di punta più avanzata di Pattarello. Per struttura fisica il numero 10 è il profilo più idoneo per adattarsi al meglio in una posizione del campo più avanzata, senza dimenticare la presenza in rosa di Sebastiani. Al di là degli interpreti, la certezza dovrebbe essere nel modulo che sarà ancora il 4-2-3-1.

Difficile, infatti, che Indiani cambi un assetto che sta dando garanzie di gioco e risultati nelle ultime settimane. Si profila un ballottaggio serrato per un posto sulla trequarti dove l’unico sicuro di una maglia è Guccione. Per gli altri due posti si candidano Iori, Gaddini, Settembrini e lo stesso Catanese. I primi due per un assetto più offensivo, i secondi per dare maggiore equilibrio.