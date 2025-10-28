L’attaccante Perri sul match con i rossoblù. "Chiesanuova, il pareggio come punto di ripartenza»

Alla vigilia l’allenatore Mariotti aveva detto che si trattava di una gara fondamentale e pertanto la vittoria nello spareggio tra ultime contro la Civitanovese avrebbe potuto rappresentare la svolta. Chissà però che un pareggio dopo quattro ko di fila, il primo segno X della stagione biancorossa, non possa far cominciare ugualmente una nuova fase. Domenica il Chiesanuova è piaciuto, specialmente nella ripresa quando ha cercato il gol vittoria attraverso il gioco. Peccato solo, come ha dichiarato il tecnico a fine match, per qualche finalizzazione errata. Tra le note migliori il ritorno ai suoi livelli di Sopranzetti, il 2007 Parioli e la prima rete di Perri. Per la punta gol al debutto interno: "Per un attaccante – ci dice – segnare è importante, ma visto il momento di classifica avrei preferito non segnare e prendere i tre punti. Il gol? Sì diciamo di rapina, Pasqui è stato bravo a toccarmi il pallone e io ho resistito tra due difensori. Sono stato fortunato poi perché la palla è passata tra le gambe del portiere". Quanto vale questo pareggio? "Ovvio che il successo sarebbe stata altra cosa, poteva essere una sorta di scintilla, tuttavia – conclude Perri – spero sia un punto di ripartenza".

Andrea Scoppa