L’attacco resta a secco. Solo un punto per le zebre

viareggio

0

cenaia

0

VIAREGGIO (4-3-3): Carpita; Romanelli, D’Alessandro, Bertacca (31’ st Videtta), Ivani (24’ st Belluomini); G. Gabrielli (38’ st Morelli), Brondi, Apolloni (9’ st Bertelli); Purro (24’ st Tieu), Pegollo, Galligani. (A disposizione: Nucci, I. Gabrielli, Giannotti, Baroni). All. Vangioni.

CENAIA (4-5-1): Castaldi; Lischi, Puleo, Signorini, Sartini; Fischer (23’ st Rossi), Cito, Bianchi (28’ st Santagata), Provinzano, Remedi (43’ st Busiello); Maggi (32’ st Boumarouan). (A disposizione: Bettarini, Arcidiacono, Quilici, Gronchi, Neri). All. Brisciani (Sena squalificato).

Arbitro: Nieddu di Sassari (assistenti Tilli di Prato e La Macchia di Pontedera).

Note: espulso il portiere Nucci (V) al 43’ st dalla panchina per proteste; ammoniti Sartini (C), Apolloni (V), Ivani (V), Provinzano (C) e Castaldi (C); angoli 5-4 per il Viareggio; recupero 1’ pt e 5’+1’ st.

VIAREGGIO – Per la prima volta in stagione (in 12 partite: 9 di campionato e 3 di coppa) il Viareggio non segna e alla fine deve accontentarsi di un pareggio tutto sommato giusto... anche se le zebre devono far mea culpa per le occasioni cestinate nel primo primo tempo con Apolloni e nella ripresa con Pegollo, oltre a recriminare per il gol annullato in fondo allo stesso Pegollo per fuorigioco dubbio (situazione di difficile valutazione, anche rivedendo le immagini).

In ogni caso hanno vinto le difese: in quella di casa è risultato ancora una volta tra i migliori il solito Bertacca (poi costretto al cambio con piede vistosamente gonfio dopo i pestoni dati e presi) mentre in quella ospite la navigata coppia centrale Puleo-Signorini si è guadagnata eccome la pagnotta, così come il portiere 2007 Castaldi autore di un paio di decisive risposte per tempo su Apolloni nel primo e su Pegollo nel secondo. Gagliarda poi la prova di Lischi, capace di tenere a bada nella maggior parte delle situazioni un Galligani che tuttavia era riuscito anche ad apparecchiare, in versione assistman, per Apolloni e Pegollo...ma evidentemente non era giornata da gol stavolta.

Nel Viareggio è out Lollo (sostituito in regia dall’ultimo arrivato Brondi) mentre si rivede dall’inizio Purro e nel finale anche Videtta per uno spezzone obbligato. Nel Cenaia restano in panchina per tutti i 97 minuti di gioco Neri ed il 2007 Arcidiacono (ex Forte). L’altro ex Forte, il centravanti Maggi, vedrà pochi palloni (per lui un tentativo per tempo, fuori) stretto nella morsa fra D’Alessandro e Bertacca e poco servito. La partita a livello di possesso la conduce il Viareggio che però ha il difetto di non concretizzare. Le occasioni capitano soprattutto con i buoni inserimenti dell’ex di turno Apolloni (dall’altra parte l’ex è il mediano Alessio Bianchi, viareggino doc) ma manca la freddezza negli ultimi 16 metri. In serie e in vari modi ci provano un po’ tutti ma senza fortuna. Nel finale Pegollo calcia addosso al portierino nemico al 79’ dopo essersi girato bene in area e poi vede annullarsi il gol di testa all’88’.

Nel turno in cui riposava la Lucchese è lo Zenith Prato ad approfittarne allungando in vetta, a +3 sui bianconeri... ma rispetto alle zebre ha una gara in più.

Simone Ferro