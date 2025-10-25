L’attesa per la potenziale prima vittoria casalinga. Vigor, contro il Termoli obbligatorio fare tre punti

"Un piccolo trend positivo che ci dà coraggio e dimostra che la squadra è viva e determinata". È questo il pensiero di mister Giuseppe Magi, tecnico della Vigor, a poche ore dalla rifinitura e ovviamente dalla gara casalinga di domani contro il Termoli. Cerca continuità la squadra di Senigallia. "Abbiamo reagito dopo un periodo nero, i nostri tifosi lo sanno bene – afferma l’allenatore di Pesaro –. Due vittorie in rimonta e un pareggio d’oro contro una squadra, il Notaresco, che ci ha messo alle corde e che al momento è più avanti di noi". In tanti hanno parlato delle difficoltà in casa. Mister Magi è onesto e non lo nasconde: ha chiesto a tutti di lasciare la squadra tranquilla e serena, perché vincere in casa è importante, ma non può diventare un’ossessione. "La Vigor ha dei limiti, delle buone partite non spazzano via i difetti, ma con serenità dobbiamo cercare di superarli – aggiunge –. Ai ragazzi chiedo di lottare, divertirsi e provare a regalare un’altra soddisfazione alla nostra gente, la vittoria in casa ci manca da un po’ e proveremo a conquistarla con tutte le nostre forze". Questa mattina, al termine della rifinitura, si saprà qualcosa in più sulle condizioni della squadra. Ad oggi, l’unica certezza è l’assenza di capitan Pesaresi.

Nicolò Scocchera