L’attesa per la potenziale prima vittoria casalinga. Vigor, contro il Termoli obbligatorio fare tre punti
Nella gara che li vede opposti ai fragili molisani, gli uomini di mister Magi cercano conferme importanti.
"Un piccolo trend positivo che ci dà coraggio e dimostra che la squadra è viva e determinata". È questo il pensiero di mister Giuseppe Magi, tecnico della Vigor, a poche ore dalla rifinitura e ovviamente dalla gara casalinga di domani contro il Termoli. Cerca continuità la squadra di Senigallia. "Abbiamo reagito dopo un periodo nero, i nostri tifosi lo sanno bene – afferma l’allenatore di Pesaro –. Due vittorie in rimonta e un pareggio d’oro contro una squadra, il Notaresco, che ci ha messo alle corde e che al momento è più avanti di noi". In tanti hanno parlato delle difficoltà in casa. Mister Magi è onesto e non lo nasconde: ha chiesto a tutti di lasciare la squadra tranquilla e serena, perché vincere in casa è importante, ma non può diventare un’ossessione. "La Vigor ha dei limiti, delle buone partite non spazzano via i difetti, ma con serenità dobbiamo cercare di superarli – aggiunge –. Ai ragazzi chiedo di lottare, divertirsi e provare a regalare un’altra soddisfazione alla nostra gente, la vittoria in casa ci manca da un po’ e proveremo a conquistarla con tutte le nostre forze". Questa mattina, al termine della rifinitura, si saprà qualcosa in più sulle condizioni della squadra. Ad oggi, l’unica certezza è l’assenza di capitan Pesaresi.
Nicolò Scocchera
