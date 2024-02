L’Aurora Montaione cala il poker. Il Ponte a Cappiano va al tappeto

Nel girone C di Prima Categoria si parte subito con uno scontro diretto in chiave play-off tra la Ginestra e il Gambassi con i padroni di casa che ottengono un prezioso successo per 2-0. La prima rete arriva in avvio di ripresa e la seconda invece allo scadere a chiudere definitivamente i conti.

Nel girone D di Seconda Categoria vince a sorpresa l’Aurora Montione contro il Ponte a Cappiano, seconda forza di questo campionato, con un sonoro 4-1. Un successo importantissimo dei locali che rilanciano la propria lotta salvezza agganciando Corazzano, Stella Azzurra e Guasticce a quota 25 punti. Punti pesanti invece, quelli gettati via dal Ponte a Cappiano, che perde terreno e margine dalla capolista Stella Rossa Castelfranco che dista ora ben undici distanze, tenendosi però saldo il proprio posto nei paly-off.

Nel girone F crolla invece in casa il Monterappoli per 1-5 contro la Pietà 2004, uno scontro diretto vinto dagli ospiti che con questo successo salgono a 32 punti in classifica superando proprio il Monterappoli che rimane fermo a quota 30. Nello stesso girone a salvare il Santa Maria dalla sconfitta contro il Poggio a Caiano ci pensa il solito Carraro che firma la sua 14esima rete stagionale: finisce 1-1 lo scontro diretto in chiave play-out.