L’Avane ritrova il sorriso. Il Calasanzio pareggia

Sorride soltanto l’Avane, tra le squadre del Circondario, nella seconda giornata del girone A del campionato di Terza Categoria di Firenze. Dopo il ko all’esordio, infatti, i gialloneri empolesi regolano 2-1 in casa il Malmantile. Curiosamente lo stesso risultato maturato tre settimana fa nell’andata del primo turno di Coppa Provinciale, che ha visto poi però qualificarsi il Malmantile. Stavolta le due marcature della squadra di mister Scannerini portano la firma di Giorgetti e Njasse. Secondo pari di fila a suon di gol per il Calasanzio che al debutto casalingo impatta 3-3 a Pagnana con il Vaglia. A passare in vantaggio sono gli ospiti con Dugini, ma la reazione dei gialloblù empolesi è veemente e porta la squadra di Biondo a ribaltare il risultato sul 3-1 con le reti di Mati, Bianco e Angioli. I mugellani, però, non ci stanno e dopo aver riaperto la partita con Barracco, la pareggiano al 97’ ancora con Dugini. Tutte sconfitte, invece, le altre compagini locali, a partire dal Marcialla City che dopo il successo inaugurale è caduto 2-0 sul campo del VI Razzi, club nato questa estate a Sesto Fiorentino per ricordare la scomparsa di Tommaso Giuliani in un incidente stradale a soli 21 anni, che guida la classifica a punteggio pieno insieme alla Sestoese. Male è andata anche al Serravalle Soccer Accademy, che al Calugi di Cortenuova ha ceduto 2-0 all’ambizioso San Vincenzo a Torri. Dopo un avvio sprint degli ospiti, che all’11’ sbloccano il risultato con il rigore di Calonaci e al 20’ raddoppiano con Ghelli. Dalla seconda parte del primo tempo, però, crescono gli empolesi che vanno vicinissimi ad accorciare le distanze con Kanina, provvidenziale l’uscito del portiere del San Vincenzo a Torri. La squadra di Curcio e Mauri ci prova con determinazione anche nella ripresa, ma la difesa ospite regge finché dal 70’ in poi la pressione locale non scema ed è il San Vincenzo a Torri a sfiorare il tris con il palo colpito da Cappelli.

Addirittura travolto il Ponzano a Cerbaia dall’Atletico Valdipesa, che dilaga 7-1. Di Bernardeschi la rete della bandiera empolese. Proprio l’Atletico Valdipesa sarà ospite stasera alle 20.30 a Cortenuova del Serravalle per la terza ed ultima giornata del triangolare del primo turno di Coppa Provinciale. Gli empolesi devono vincere per passare a causa della peggior differenza reti.

Simone Cioni