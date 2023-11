L’avversaria. Tornano i titolari, attenzione a Marcandella

Lo stadio e l’orario sono gli stessi di mercoledì scorso, tutto il resto invece cambia. Cesena e Vis Pesaro si ritrovano di fronte questa sera ad appena quattro giorni di distanza, ma questa volta in palio non c’è il passaggio del turno in Coppa ma tre punti che, dato l’equilibrio che regna nel campionato, hanno un valore ben superiore.

Tornano i titolari da una parte come dall’altra, anche se Simone Banchieri (foto) alla vigilia non ha escluso di poter utilizzare qualcuno di quelli impiegati mercoledì che si sono messi in mostra. Del resto il tecnico dei marchigiani deve fare i conti con alcune assenze: di sicuro non può utilizzare Filippo Neri, il portiere non è ancora pronto nonostante stia recuperando in fretta, e fuori causa sono anche Ottar Karlsson e Nelson Kemayou, entrambi attaccanti. Ci sono da registrare due probabili rientri che riguardano la difesa: Mirco Ceccacci mercoledì era in panchina ma non è entrato in campo, invece Davide Zagnoni potrebbe rientrare almeno fra i disponibili e andare a sua volta in panchina.

Come si è visto mercoledì fra quelli da tenere molto in considerazione di sicuro rientra Davide Marcandella, un trequartista agile che dispone di un buon tiro dal limite dell’area, abile anche sui calci di punizione. Per quanto riguarda l’attacco se Banchieri opta per un attacco pesante è scontata la presenza di Sylla. Ci sarà da vedere se il tecnico deciderà di puntare sulla freschezza di De Vries o sulla esperienza di De Paola per completare il reparto offensivo.

Dovrebbe cambiare molto il centrocampo della Vis Pesaro. Per la Coppa infatti Banchieri ha optato per dare spazio a chi ha giocato meno, ma oggi di sicuro tornano in campo Da Pozzo, Zoia e forse anche Valdifiori se Banchieri vorrà utilizzare un centrocampista che sa mettere ordine nella manovra della squadra. Si potrebbe vedere anche una Vis Pesaro più intraprendente rispetto a mercoledì anche per tenere l’avversarlo lontano dalla propria area e cercare quei punti che servirebbero per uscire dalla zona playout.

Roberto Daltri