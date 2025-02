L’avversario. Amaranto decisi a consolidare il primato. Dubbio legato alle condizioni di Hamlili

Col dubbio legato alle condizioni del mediano Hamlili, la capolista Livorno (nella foto mister Indiani) attende domani la Robur per consolidare ulteriormente un primato assoluto e oggettivamente non più in discussione. I labronici infatti con un sintomatico +12 sulla seconda (il Seravezza) stanno dominando il girone E di serie D come nessuna altra formazione negli altri otto gironi del primo torneo dilettantistico nazionale. Solo la Sambenedettese con il +10 sulla coppia di altre nobili decadute formate da L’Aquila e Teramo (girone F) ha il campionato a portata di mano come la formazione di Indiani. L’ex allenatore di Arezzo e San Donato Tavarnelle, solo per citare le ultime due società del tecnico di Certaldo, potrebbe confermare in parte la squadra che ha vinto ad Ostia contro l’undici di Minincleri. Il giovane (2005) Bacciardi dovrebbe quindi essere confermato al posto di Hamlili (che anche se recuperasse non sarebbe al top) in una mediana posti composta da Bellini e dagli esterni Marinari e Ndoye (o Calvosa). Dietro se D’Ancona non fosse ancora in condizione spazio a Fancelli. Davanti è il solito ballottaggio tra Russo, Dionisi e Regoli ma i primi due sono favoriti. C’è ovviamente anche Gucci, giunto dall’Arezzo poche settimane fa ed in campo a Ostia nella ripresa.