L’AVVERSARIO. Conte, prima da ex. Juve B bestia nera

L’Arezzo domani ad Alessandria troverà sulla propria strada l’ex Mirko Conte (nella foto) oggi tecnico in seconda della Juventus Next Gen. Conte, classe 1974, ha messo insieme 133 presenze in amaranto passando dalla salvezza in serie B, alla corsa verso i playoff per la A, fino alla retrocessione in serie C e ai tentativi di tornare tra i cadetti. Il bilancio contro i bianconeri del Cavallino non è certo lusinghiero. In quattro precedenti solo un pareggio e tre sconfitte. L’ultima volta ad Alessandria (gennaio 2020) sconfitta firmata da Zanimacchia. Chissà che Indiani non inverta il trend dopo aver riportato l’Arezzo a vincere a Livorno e Fermo a distanza di alcuni decenni.