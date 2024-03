L’avversario di domani. Signa senza paura. Numeri importanti e voglia di stupire

La striscia positiva del Signa si è interrotta a sorpresa domenica scorsa in casa contro un redivivo Foiano che ha vinto 1-0 in provincia di Firenze. La formazione di mister Scardigli non perdeva dallo scorso 25 novembre quando cedette per 2-0 in casa alla Lastrigiana nel derby. Poi erano arrivati 12 risultati utili di fila che avevano proiettato Crisanto (unico ex della sfida, visto che per lui c’è una presenza in C e una in Coppa Italia di categoria, in bianconero nel 2017/2018 quando era il vice di Pane) e compagni al secondo posto seppur con un distacco importante dalla capolista. I numeri della squadra del tecnico Scardigli sono comunque importanti: 51 punti frutti di 15 vittorie e 6 pari in 26 gare giocate. La gara di andata, unico precedente della storia tra le due formazioni, vide prevalere il Siena per 2-0 grazie alle reti di Ricciardo e Galligani nella ripresa dopo un primo tempo combattuto.