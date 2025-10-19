L’avversario di oggi. Ciampelli: "Il Siena?. E’ forte ma a noi ci servono punti»

"Il rammarico dei primi giorni dopo il ko di Prato si è trasformato in consapevolezza". Così il tecnico del Sansepolcro Ciampelli alla vigilia della sfida di oggi al Buitoni. "A mente fredda abbiamo capito che siamo sulla strada giusta anche se non sono arrivati i punti. Li avremmo meritati ma il nostro valore non cambia. Sappiamo fare questo tipo di partite contro squadre forti ma abbiamo iniziato un percorso da tre mesi. Ci sono 32 partite da preparare in questo campionato e poi ci sono le due col Siena che gioca un calcio completamente diverso da tutte le altre. Anche per questo è una partita molto difficile da preparare da un punto di vista tattico anche perché il Siena con questo gioco ha messo in difficoltà tutti gli avversari incontrati finora. Sono primi in classifica e nonostante un atteggiamento molto offensivo sono la miglior difesa. Siamo reduci da una buona settimana di lavoro nonostante qualche acciacco. Contento dell’arrivo di Salvadori, può essere una risorsa importante". Anche l’ex Pianese Alagia ha parlato del match. "Peccato per come è andata l’ultima - ha detto il centrocampista -. Siamo contenti di tornare in casa contro una grande squadra come il Siena. Siamo una neo promossa e ci servono punti".