L’avversario di oggi. Il tecnico Baiano propone il 3-4-1-2. Occhio agli ex

Se il Siena cerca di allungare a cinque la striscia positiva, il Follonica Gavorrano oggi al Malservisi-Matteini va a caccia del riscatto dopo due battute a vuoto. I punti in classifica dei maremmani sono sette dopo la sconfitta di Prato per 2-0, la seconda consecutiva in campionato dopo quella con la Terranuova Traiana nel turno infrasettimanale. Le vittorie sono così due, con un pareggio e due sconfitte sino a questo momento, con 5 gol segnati e 6 subiti. Ex di turno, da parte bianconera, è Matteo Masini, apprezzato protagonista in biancorossoblù nelle ultime due stagioni, anche se condizionate da alcuni infortuni. Nel Follonica Gavorrano giocano invece gli ex Tommaso Bianchi, a Siena per quasi quattro stagioni e Leonardo Pescicani, in bianconero nell’ultima annata, con Giulio Giordani che ha invece giocato nelle giovanili e che alla Robur ha segnato nel gennaio del 2023 quando militava nel Montevarchi. In panchina da questa stagione per il Gavorrano c’è invece Baiano, che ha seguito il ds Galbiati da Poggibonsi e che nelle ultime gare ha schierato i suoi col 3-4-1-2. Carlo Mignani, fratello di Guglielmo e figlio di Michele, dovrebbe partire dalla panchina anche se spera in una chance dal primo minuto.