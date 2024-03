L’avversario di oggi. Il tecnico Scardigli punta sul 4-4-2 e l’aggressività

La striscia positiva del Signa si è interrotta sette giorni fa contro il Foiano ma la formazione di mister Scardigli, imbattuta in trasferta, non perdeva dallo scorso 25 novembre (2-0 in casa alla Lastrigiana). Poi erano arrivati 12 risultati utili di fila che avevano proiettato Crisanto e compagni al secondo posto seppur con un distacco importante dalla capolista. I numeri della squadra del tecnico Scardigli sono comunque importanti: 51 punti frutti di 15 vittorie e 6 pari in 26 gare giocate. La gara di oggi, se da un lato potrebbe sancire la promozione della Robur dall’altro invece serve al Signa per tenere il secondo posto dagli assalti di Terranuova e Scandicci. Il sistema di gioco scelto dovrebbe essere ancora il 4-4-2 con Franzoni e Nencini terzini rispettivamente destro e sinistro e il duo composto da Tempestini e Pampalone a protezione di Crisanto. A metà campo Tempisti e Coppola mediani mentre Giuliani e Bezzini agiranno sulle fasce. In attacco l’altro Tempesti con Cellai.