L’avversario di oggi. Sono soltanto 19 i giocatori convocati da mister Rigucci

Sono solo 19 i convocati del Montevarchi per la sfida interna di oggi contro la Robur. I rossoblù dell’ex tecnico di San Donato e Lornano Badesse Atos Rigucci devono fare a meno per la squalifica di Saltalamacchia e anche di Farini, out per un infortunio di lungo corso e comunque vicino al rientro. Priore torna dall’inizio in attacco e per sostituire il 2005 Saltalamacchia mentre a metà campo Casagni è favorito sull’ex Pianese Papini arrivato in settimana dalle zebrette amiatine. In difesa il migliore per rendimento è Damiano Franco, ex della sfida, mentre al suo fianco tornerà dalla squalifica Martinelli che prende posto di Ficini. In porta non dovrebbe esserci l’altro ex Conti perchè non c’è un 2006 affidabile di movimento e quindi in porta spazio al giovane Testoni con Bigazzi, terzino del 2006 e il 2007 Tommasini, centravanti degli Juniores, in panchina. A metà campo c’è il terzo ex bianconero ovvero la mezzala Picchi, visto nel 2022/23 e reduce da una stagione divisa tra Grosseto e Legnano, dove aveva ritrovato Montanari e Ferroni.