L’avversario di turno. Bonura ci crede: "Il Siena è forte ma proviamoci»

Con i dubbi legati alle condizioni di diversi elementi della rosa a partire da Foresta e Della Spoletina, la Sangiovannese è pronta ad affrontare la Robur cercando punti salvezza. "Da un po’ di tempo abbiamo qualche problema a livello fisico - ha detto alla vigilia il tecnico della formazione biancoazzurra Marco Bonura – specie in queste ultime settimane, prima e dopo Ostia. Spero di recuperare al più presto qualcuno ma prima pensiamo al Siena perché ci sono in palio punti troppo pesanti per la classifica".

Bonura parla poi della Robur, che all’andata si impose 2-1 nel finale grazie all’unico gol stagionale di Semprini. "Siamo consapevoli di affrontare una squadra indubbiamente forte – sottolinea l’ex allenatore del Trestina e del Gavorrano –. Non siamo come detto nel nostro miglior momento ma non deve essere una scusa. Chi scenderà in campo dovrà dare il massimo contro una squadra che vorrà migliorare la sua posizione per centrare i playoff. Il Siena è una formazione strutturata, fisica e con gente molto esperta per cui servirà anche grande attenzione".

Out lo squalificato Rotondo, in attacco conferma della coppia Nieri-Gaetani.