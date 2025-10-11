L’avversario di turno. Cannara in campo con il suo 3-5-2. Attenzione a Porzi

La doppia retrocessione fino alla Promozione Umbra è solo un ricordo per il Cannara tornato in D dopo qualche anno di assenza e deciso a provare a mantenere la categoria. La rosa rossoblu è abbastanza giovane se ci eccettua il portiere Vassallo (1998), il centrale Myrtollari (2002), l’esterno offensivo Di Cato (2001), ex Tiferno con cui ha già affrontato la Robur, e l’argentino Elian Bertaina (2002), trascinatore l’anno scorso con oltre venti reti. Nell’ultima uscita, a Montevarchi, il centravanti sudamericano era out per infortunio e mister Armillei ha puntato su Lomangino dal 1’ supportato da Roselli, Porzi e Haxhiu. Quest’ultimo però non ci sarà domani al Franchi. L’attaccante esterno kosovaro classe 2006 è infatti stato convocato nella Under 19 del paese balcanico. Il giovane parteciperà alle qualificazioni europee contro Norvegia, Germania e Armenia. Nel probabile 3-5-2 rossoblù ci dovrebbe essere come mezzala Porzi (classe 2005): talento sbocciato proprio nel 2020/21 quando fece il suo esordio in serie D a soli 16 anni, e passato poi nel settore giovanile della Sampdoria. Lo scorso gennaio era stato in prova col Siena di mister Magrini prima di concludere la stagione a Foligno.