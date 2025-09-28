L’avversario di turno. Ficini squalificato. Modulo 4-2-3-1 e occhio a Ngom

Senza lo squalificato Ficini, centrale difensivo espulso nel finale mercoledì a Gavorrano, il Terranuova Traiana oggi al Franchi tenta l’impresa nella seconda trasferta consecutiva. I valdarnesi di mister Becattini hanno conquistato 6 punti nelle prime quattro gare, solo uno in meno dei bianconeri e sono storicamente una formazione ostica per il Siena. Nel campionato di Eccellenza di due anni fa finì 1-1 con vantaggio bianconero di Biancon e pareggio di Sacconi. Al ritorno a Badesse a decidere la sfida fu una rete in avvio di Candido per l’1-0 finale. Lo scorso anno pesante ko per Bianchi e compagni all’andata in provincia di Arezzo: 2-0 con doppietta di Iaiunese i a cavallo dell’intervallo. Al ritorno, lo scorso 17 marzo, finì 1-1: Boccardi e Sacconi in gol. Per la sfida di oggi Becattini dovrebbe confermare il solito 4-2-3-1 con l’attaccante Ngom, che ha già affrontato il Siena lo scorso anno con la Fezzanese. A supporto del centravanti la batteria di tre trequartisti composta da Bargellini, Sborgi e Marini. Saltalamacchia e Sesti sono i due mediani mentre il pacchetto difensivo a protezione di Pagnini, decisivo mercoledì, è formato da Benucci, Simonti, Degl’Innocenti e Senzamici.