L’avversario di turno. Fiorentini di qualità e con tanta voglia di fare lo sgambetto

Senza particolari obbiettivi di classifica (teoricamente ancora in corso per il quinto posto che però molto difficilmente varrà il primo turno playoff) ma con la voglia di fare bene la Castiglionese oggi proverà a mettere i bastoni tra le ruote alla Robur, come tra l’altro fece nella gara di andata. Lo scorso 3 dicembre infatti i viola di Castiglion Fiorentino imposero il primo pareggio casalingo al Siena. Passati in vantaggio grazie al guizzo di Ricci (che ha deciso anche il derby di Foiano della Chiana sette giorni fa) gli aretini di mister Fani subirono il pari di Candido ad inizio ripresa tenendo però molto bene il campo fino alla fine. Nel girone di ritorno il logico calo ma restano una formazione di ottimo livello per la categoria, dopo aver giocato una eccellente stagione l’anno scorso da neopromossi. Nell’undici di Fani unici dubbi legati alle condizioni di Kameni e Falomi, non al top ma che faranno di tutto per essere della contesa.