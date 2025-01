L’avversario di turno. Ghiviborgo in palla. Bellazzini conferma il modulo 3-4-2-1

Il Ghiviborgo si prepara al match di domenica al Franchi, il primo della storia al Rastrello per la società biancorossa, con la voglia di riprendersi dal ko interno contro l’Aquila Montevarchi. Mister Bellazzini, che da calciatore ha affrontato la Robur quando militava nel Cittadella (serie B) ed Alessandria (serie C), riproporrà molto probabilmente il 3-4-2-1 marchio di fabbrica di questa ottima stagione della compagine della provincia di Lucca. Sicuramente out il centrale Lopez Petruzzi, visto anche alla Pianese qualche stagione fa, ed espulso nel finale di gara contro il Montevarchi mentre Bellazzini spera di recuperare Nottoli e Gori, centravanti classe 2004 tra i migliori del campionato e appetito anche al piano superiore. Giannini e Vari sono gli esterni di età campo mentre davanti alla difesa la coppia composta da Barbera e Campani. Contro il Montevarchi la prima punta era Bifini con Fisher al posto di Nottoli sulla trequarti insieme a Noccioli.