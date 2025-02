L’avversario di turno. Il tecnico Indiani lancia il 3-4-2-1. Hamlili fuori causa

Nessuna novità particolare filtra da Livorno, dove mister Indiani non ha parlato, come consuetudine, alla vigilia del match odierno contro la Robur. La mezzala Hamlili non recupera dall’infortunio che gli ha fatto saltare le ultime gare per cui si va verso la conferma del duo in mediana composto da Bellini con l’under Bacciardi. A completare il centrocampo Marini (favorito su Ndoye) a destra e uno tra Arcuri e Calvosa sulla corsia mancina. Il terzetto difensivo a protezione del portiere Cardelli (il fresco ex Tirelli potrebbe essere ancora in tribuna) sarà composto dai veterani Brenna e Risaliti con Fancelli a completare il reparto specie se D’Ancona non fosse al top. In attacco nel 3-4-2-1 dell’ex allenatore di Arezzo e San Donato Tavarnelle, solo per citare le ultime due società del tecnico di Certaldo, spazio a Rossetti come prima punta (con Gucci in panchina) e Russo e Dionisi (o Malva) a sostegno.