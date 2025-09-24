L’avversario di turno. Il tecnico Taccola punta sul 3-4-3. Occhio a Mugelli

Tre punti in altrettante giornate, frutto di un successo, in casa contro il Terranuova Traiana, e due ko ovvero quello della prima giornata a Sansepolcro (altra formazione neo promossa) e quello di domenica a Prato. Il neopromosso Scandicci è comunque tutt’altro che una squadra da sottovalutare visto che ha qualità nel reparto offensivo ed esperienza. In panchina c’è l’ex calciatore professionista Mirko Taccola, confermato dopo il netto successo nel campionato di Eccellenza, girone B, dello scorso anno. In mediana spazio all’ex Sinalunghese Viligiardi (già in gol contro la Robur in maglia rossoblu a Badesse) mentre davanti tutta l’esperienza di Arrighini, visto anche in C e in B. In difesa con l’ex bianconero Biancon il navigato italo argentino Valentini, solitamente centrale nella difesa a tre di Taccola. "A Prato abbiamo lottato, creato, giocato. Quindi ci sono tanti aspetti positivi, senza dubbio. Però dobbiamo lavorare sulle cose meno buone, ma è normale perché siamo una squadra nuova e giovane. Lo sappiamo e non abbiamo paura di lavore" così Taccola dopo il ko al Lungobisenzio. Il sistema dovrebbe essere il 3-4-3 con Mugelli, ex Pianese, che si candida per uno dei tre ruoli d’attacco.