L’avversario di turno. Il tecnico Rizzolo: "Sfidiamo il Siena con il solito spirito»

"Affronteremo il Siena col nostro spirito che non ci deve mai abbandonare". Così il tecnico dell’Orvietana Antonio Rizzolo alla vigilia della sfida dello stadio Muzi. "Sappiamo di affrontare una squadra importante, con giocatori forti. Ma non dobbiamo pensare a proseguire nel nostro percorso, cercando di capitalizzare al massimo le occasioni fruttando le nostre armi e caratteristiche. Bellazzini? Il Siena ha una identità molto precisa, senza dubbio. Hanno giocatori di qualità e sanno cosa vogliono fare in campo. Hanno valori importanti e ne siamo consapevoli che credo che anche noi possiamo dire la nostra. Con umiltà cercheremo di fare la nostra partita consapevoli delle nostre armi. Dentro ogni gara ci sono tante situazioni e tante variabili, ma noi vogliamo cercare di portarle a nostro favore provando a sfruttare le occasioni che ci capiteranno. La strada intrapresa è quella giusta – conclude Rizzolo – non siamo di certo la squadra più forte del campionato ma possiamo essere scomodi se mettiamo in campo ogni volta le nostre caratteristiche. Non siamo al top fisicamente ma è normale in questa fase". Out lo squalificato Esposito, torna in difesa il mancino Mauro mentre Selvaggio potrebbe andare in panchina.