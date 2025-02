L’avversario di turno. La Sangiovannese deve fare i conti con alcune assenze

Qualche assenza per infortunio alle quali si è aggiunta la squalifica per un turno di Rotondo rischiano di condizionare la vigilia del match contro la Robur per una Sangiovannese comunque reduce da una confortante prestazione a Ostia. Bonura, che ha affrontò e sconfisse i bianconeri quando allenava il Trestina, spera di recuperare almeno per la panchina due titolari come Foresta e Della Spoletina mentre sarà sicuramente out il portiere Barberini che ha riportato, alla vigilia dell’ultima gara, un infortunio al ginocchio. Al suo posto il secondo portiere Patata ma la società potrebbe tornare sul mercato degli svincolati per un altro estremo difensore. Chi ci sarà sicuramente è l’attaccante Gaetani, autore del primo gol a Ostia. "Il Montevarchi? E’ una partita molto importante per la piazza ma prima di tutto occorre battere il Siena e poi penseremo al derby. Il Siena che è una buonissima squadra, costruita magari non per vincere il campionato ma per stare nei primissimi posti e difatti sono lassù nelle zone che più contano. Ma non abbiamo assolutamente paura, siamo consapevoli della nostra forza e ce la giocheremo fino in fondo" ha detto a forzasangio.it.