L’avversario di turno. Mister Marchionni propone il 4-3-3. Banchi l’attaccante

Sarà un Pontassieve sicuramente diverso rispetto a quello dell’andata, in cui comunque non demeritò affatto cedendo solo dopo 90 minuti molto combattuti e decisi da un grande gol di Granado. La formazione della provincia di Firenze occupa l’ultima posizione della classifica con appena 13 punti in 23 gare disputate frutto di due vittorie, sette pareggi e ben quattordici ko ma non è un cliente da sottovalutare, visto che domenica scorsa ha fermato la Nuova Foiano sul pari. Nelle ultime uscite con il nuovo allenatore, Marchionni, solitamente il Pontassieve gioca col 4-3-3. Davanti al portiere Morandi la linea difensiva composta da Ramacciotti e Giannelli sulle corse con l’altro Giannelli al centro insieme a Fani. A centrocampo il regista potrebbe essere Fioravanti mentre ai suoi lati come mezzali Salvadori e Fantechi. In attacco il duo composto da Cassai e Papini a supporto del centravanti Bianchi.