L’avversario di turno. Occhio a Mariotti. Vero spauracchio per i bianconeri

Allo stadio ‘Elso e Rolando Bellandi’ di Ghivizzano il Ghiviborgo attende una Robur infarcita di ex tra campo e panchina per provare a vincere la sua terza gara di fila. Senza squalificati e col solo lungodegente Ricci (difensore) sicuro indisponibile, la formazione biancorossa si è infatti preparata alla sfida odierna col vento in poppa dopo due belle vittorie contro Terranuova Traiana (3-0 in casa) e Follonica Gavorrano (2-0 in Maremma). Il sistema di gioco scelto dal giovane mister Ingenito, che ha preso il posto di Bellazzini in estate, è solitamente il 4-3-3 col trio composto da Mariotti, Thioune e Boiga in attacco. Il primo è una nota conoscenza per i bianconeri perché oltre al gol segnato al Franchi in amichevole lo scorso 17 agosto lo scorso anno con la Fezzanese ha segnato quattro reti al Siena, una nell’1-0 del Rastrello e tre nel 4-2 del ritorno in Liguria quando per altro gli spezzini erano già retrocessi da tempo. A metà campo il giovane tecnico di casa (classe 1991, era vice di Masi al Gavorrano) dovrebbe affidarsi a Cannarsa, Signorini e Citarella mentre in difesa, davanti al giovane portiere Butano agiscono Baldacci e Arcuri sulle corsie e la coppia composta da Del Dotto e Vecchi nel mezzo.