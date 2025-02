L’avversario di turno. Proia lancia la sfida: "Contro il Siena possiamo farcela»

Morale alto e voglia di provare a vincere su un campo dove l’Orvietana non ha mai giocato. Daniele Proia, mezzala biancorossa, oggi tornerà in mediana dopo il turno di squalifica e alla vigilia ha parlato del momento dei suoi e delle aspirazioni odierne. "Ci siamo preparati bene per una partita in un bellissimo stadio. Sono convinto che affronteremo la gara nel modo giusto – ha detto Proia al sito ufficiale del club umbro -. Contro squadre che come noi provano a fare la gara solitamente giochiamo meglio, meno bene invece quando dobbiamo fare la partita contro avversari più chiusi". Poi sui bianconeri di Magrini, unico lontano ex della sfida. "Il Siena è una buona squadra con calciatori come Giannetti che hanno fatto carriere diverse dalla nostra – ammette il centrocampista che non segna da un po’ -. Spero di poter tornare al gol già da Siena visto che è molto che non segno dopo le quattro reti del girone di andata. Nel mezzo siamo tanti e tutti competitivi per poter giocare nonostante l’infortunio di Orchi che purtroppo ha terminato la stagione". Mister Rizzolo dovrebbe confermare il 3-5-2 visto nelle ultime uscite con Caon e Panattoni in attacco.