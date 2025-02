L’avversario. E’ stato presentato il nuovo opposto finlandese Sivula

È stato presentato ufficialmente ieri il nuovo opposto della Delta Group Porto Viro. Si tratta del finlandese Urpo Sivula, classe 1988, un metro e novantacinque centimetri di altezza. Il neo acquisto nero fucsia non è alla prima esperienza in Italia: tanti anni fa, nel 2009/2010 indossò la maglia della Gabeca Monza, l’anno successivo giocò a Cavriago. Sivula indosserà la maglia numero 14 e farà il suo esordio agli ordini di coach Morato proprio domani contro Emma Villas. Nel suo paese è una leggenda, avendo disputato 258 partite con la maglia della nazionale, di cui è stato rappresentante in due Mondiali 2014, 2018), otto Europei (dal 2007 al 2021) e 11 edizioni della World League. Può vantare 108 presenze e 1227 punti messi a segno in tutte le competizioni CEV, mentre il suo score in Serie A è di 553 palloni messi a terra in 65 gare di regular season.