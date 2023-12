L’avversario. Falomi: "Partita difficile, il Siena di alta qualità»

Nicola Falomi ha alle spalle circa 350 presenze tra i professionisti e 80 in Serie D, con oltre 150 reti segnate, di cui 43 con la maglia della Castiglionese che veste dal 2021. Questo pomeriggio cercherà di aumentare il bottino, contro la Robur. "Ho già affrontato il Siena al Franchi – ha raccontato l’attaccante al Fol –: avevo anche segnato un gol regolare che mi fu annullato. Un peccato non poter giocare in quello stadio. Rimane una partita importante contro una squadra che ci dice poco in queste categorie. Per noi una gara difficile: è vero che non è facile affrontarci se tutti siamo in giornata, ma credo che i valori del Siena possano venire fuori, anche in una partita sporca. Dovremo essere bravi a dargli poche opportunità. Oltre ai giocatori strutturati, abbiamo giocatori tecnici che troveranno svantaggio a giocare in un campo pesante". Falomi è andato vicino due volte a vestire la maglia bianconera. "Venti anni fa, ai tempi della Serie A, svolsi tutta la preparazione con la Primavera – ha ricordato –. Non fu però trovato l’accordo con la società in cui giocavo. La seconda volta è invece storia recente, quando il Siena ripartì era in Serie D. Sia a giugno che a dicembre ci sentimmo per il trasferimento ma poi non concretizzammo".