L’avversario. Fra i bolognesi c’è l’ex Balleello

Il Sasso Marconi di Ivan Pedrelli dovrebbe presentarsi al Melani col consueto 4-3-3. Dal primo minuto dovrebbero agire Micheal e Balleello, ex di giornata, mentre Jassey, che nel match d’andata diede molto fastidio agli arancioni, partirà probabilmente dalla panchina. Assieme a loro spazio a Mancini nel ruolo di centravanti, mentre il centrocampo sarà composto da Geroni, Galassi e Armaroli. Quest’ultimo ha segnato proprio alla Pistoiese il suo unico gol stagionale, è in ballottaggio con Pelloni, mentre l’altro centrocampista Pampaloni darà una mano ai suoi alzandosi dalla panchina. Pochi dubbi in difesa, dove dovrebbero agire, da destra a sinistra, Barattini, Cudini, Cinquegrana e Marcaletti. Tutti davanti al portiere Celeste, uno degli elementi di maggiore esperienza del Sasso Marconi e protagonista nella partita di ottobre con interventi decisivi per la vittoria finale.

