L’avversario. Il tecnico Scardigli:: "Giochiamo contro i più forti di tutti»

Il Signa, questo pomeriggio, scenderà in campo per tentare l’impresa. "Affrontiamo la squadra palesemente più forte del girone, ma se diamo tutto possiamo riuscirci", ha detto Stefano Scardigli. Il tecnico dei canarini dovrà però fare i conti con l’assenza di Sdaigui: il centrocampista ex Gubbio è stato espulso domenica per somma di ammonizioni e nei campionati regionali la sanzione scatta in automatico, senza dover aspettare la comunicazione del giudice (che al contrario andrebbe attesa se la squalifica arriva post diffida).

Da vedere poi se sarà della partita Lorenzo Tempesti: il forte attaccante – che già fece male alla Robur nella stagione 201516, quando giocava nel Tuttocuoio e segnò sia all’andata sia al ritorno –, è alle prese con un infortunio e per la trasferta di Foiano non è stato convocato. Visti anche i tanti impegni ravvicinati mister Scardigli potrebbe decidere di non rischiarlo.