L’avversario. In casa amaranto il grande obiettivo è sempre più vicino

Primo posto della classe e promozione in serie C praticamente ad un passo dopo quattro anni nei dilettanti. Il Livorno però non vuole lasciare nulla di intentano e nel mercato di riparazione ha comunque aggiunto alla rosa elementi di spessore come l’attaccante ex Arezzo Gucci (fedelissimo di Indiani) e giovani interessanti come Botrini (dal Gavorrano), l’ex Robur Tirelli e il mediano Bacciardi che ha esordito domenica scorsa ad Ostia nel successo per 2-0 degli amaranto sulla squadra di Minincleri.

"Siamo un gruppo consapevole dei propri mezzi e, giornata dopo giornata, riusciamo sempre a compiere un passo in più e a salire sempre un gradino in più verso il nostro obiettivo: è un aspetto, quello di avere sempre lo spirito giusto, che si percepisce chiaramente da dentro e che credo si avverta anche da fuori – ha detto Botrini, nativo proprio di Livorno -. Non molliamo, fin tanto che non c’è la matematica certezza di aver raggiunto il risultato della promozione: il mister ci ha inculcato nella testa il pensiero di dover arrivare sempre alla vittoria e di dover giocare come se i nostri avversari fossero sempre a un punto o a due punti; noi ci comportiamo così e mi sembra che stia andando bene".