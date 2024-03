L’avversario. Liguri carichi di ex e affamati di punti

Il Sestri Levante che oggi arriva a Rimini è carico di ex e ha un pesante fardello di quattro sconfitte consecutive sulle spalle. Ventotto punti messi insieme in 29 gare e una battaglia per evitare la zona playout ancora tutta da combattere. Di certo gli ultimi quattro ko contro Juventus Next Gen, Cesena, Carrarese e Spal non hanno migliorato la posizione in classifica dei liguri che in 360 minuti hanno subito la bellezza di 12 gol e sono andati a bersaglio 4 volte. Numeri che raccontano tutta la viglia del Sestri Levante di far girare il vento, a partire proprio dal turno infrasettimanale in Romagna. Anche se lontano da casa la squadra di Enrico Barilari in questa stagione non ha mai brillato troppo. Solo tre vittorie, ma due ottenute in questo girone di ritorno nel quale il Sestri è stato capace di fare la voce grossa prima a Lucca (dove il Rimini lo scorso turno è amaramente capitolato) e poi a Sassari, contro la Torres seconda della classe. Dicevamo della ’batteria’ di ex che questa sera rimetteranno piede sul sintetico del ’Romeo Neri’. Il numero uno Joyce Anacoura è l’ex di più vecchia data. Una stagione per lui con addosso la maglia a scacchi, in serie C, ormai quasi dieci anni fa (2015-2016). L’ex più fresco è Vasco Regini, ma il difensore di Santarcangelo, in biancorosso la scorsa stagione e passato in Liguria la scorsa estate, contro il Rimini stasera non ci sarà, fermato dal giudice sportivo. Poi ci sono anche il difensore Filippo Oliana, in Romagna nella stagione 2019-2020, e i centrocampisti Mattia Sandri e Simone Andreis, entrambi in biancorosso nelle ultime due stagioni. In C lo scorso anno Sandri, in D l’anno precedente Andreis. Mister Barilari per il turno infrasettimanale di marzo ritrova qualche pedina importante, soprattutto in difesa, rispetto ai novanta minuti dello scorso turno contro la Spal. Rientrano infatti dalla squalifica Podda e Pane, ed entrambi dovrebbero essere in campo dal primo minuto. Tutte da verificare, a proposito di ex, le condizioni di Sandri, uscito malconcio proprio dalla gara contro gli spallini. Mentre in attacco il tecnico dei liguri ritrova Fossati che fino all’ultimo resterà in ballottaggio con Gala. Per un posto in quel 4-3-3 che ormai è un marchio di fabbrica della formazione ligure. All’andata, proprio contro il Sestri, il Rimini ottenne il primo successo esterno della stagione.