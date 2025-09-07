L’avversario. Maraia in fiducia: "Credo che faremo una bella partita»

Ha qualche dubbio da sciogliere, il tecnico del Tau Altopascio, Ivan Maraia. Se infatti Bachini, oggi pomeriggio, non sarà, con tutta probabilità, della partita per un problema alla schiena, anche Nottoli, che mister Bellazzini ha guidato la scorsa stagione al Ghiviborgo (12 le reti segnate), e Omorogieva sono in forte dubbio per problemi fisici: potrebbero essere seduti, entrambi, in panchina.

Un avversario di tutto rispetto, quello che i bianconeri si troveranno ad affrontare nel giorno dell’esordio nella Serie D 2025/26: il Tau Altopascio, ai nastri di partenza è una delle squadre candidate a recitare un ruolo da protagonista, e non sarebbe neanche la prima volta.

Sarà invece la prima volta, oggi al Franchi, che le due squadre si incontrano: non ci sono infatti precedenti tra le due compagini toscane. In casa Tau il morale è alto. "Veniamo dalla partita di Coppa, che è stata estremamente positiva dal punto di vista del risultato - ha detto Maraia –. Abbiamo visto diverse cose positive, consapevoli però che c’è ancora qualcosa da migliorare soprattutto nell’aspetto difensivo a livello di squadra. Oggi conto molto sul fattore motivazionale e sono certo che sapremo fare una partita importante, in uno stadio da Serie A".