L’avversario. Mister Marchionni: "Per i biancorossi il massimo rispetto»

Tutto in novanta minuti. Così si deciderà il passaggio del turno in Coppa Italia questa sera al Benelli. Il format è ormai collaudato e prevede i calci di rigore in caso di parità al 90’. Il Ravenna arriva a questa sfida dopo aver acciuffato per i capelli la vittoria a Piancastagnaio, grazie alla rete di Okaka, tornato a segnare dopo 955 giorni (ultimo gol nell’andata degli ottavi di Conference League in Gent-Besaksehir 1-1, il 15 marzo 2023). Con questa vittoria, i giallorossi hanno cancellato lo 0-3 interno contro l’Arezzo, mantenendo il ritmo dell’Ascoli – con cui condividono il 2° posto in classifica a quota 27 – e rimettendosi in scia dei toscani, primi della classe a +1. Tra l’altro, domenica, alle 17.30, di nuovo al Benelli, va in scena proprio lo scontro diretto coi marchigiani. Il Rimini invece, pur avendo quasi del tutto neutralizzato la penalizzazione di 12 punti, resta fanalino di coda a -1. Questo non trae in inganno mister Marchionni che sa bene che i biancorossi, nonostante la classifica, possono essere una vera e propria mina vagante. "Ci teniamo ad andare avanti in Coppa Italia – ha commentato mister Marchionni che, col Ravenna, in Coppa Italia, vanta un bilancio di 8 vittorie e un pareggio – ma non aspettiamoci una gara scontata. Il Rimini è da affrontare con la massima determinazione e col massimo rispetto. Darò spazio a chi ha giocato meno, ma perché se lo è meritato". Marchionni la pensa proprio come D’Alesio, ma anche per il Ravenna, proprio come per il Rimini, il campionato ha la priorità. Seppur per motivi evidentemente diversi. I giallorossi, matricola del girone B, non hanno nessuna intenzione di lasciare tanto facilmente i quartieri nobili della classifica e quindi la testa non può che essere quasi esclusivamente sul campionato. Ma anche riuscire a dare una gioia aggiuntiva ai propri tifosi, per di più in un derby, non sarebbe male. Derby che, invece, non si potranno gustare i tifosi del Rimini. Vietata, infatti, la vendita dei tagliandi di ingresso allo stadio ai residenti nella provincia di Rimini.

La probabile formazione del Ravenna (5-3-2): Borra; Da Pozzo, Scaringi, Bianconi, Solini, Falbo; Calandrini, Mandorlini, Menegazzo; Motti, Zagre.