L’avversario. Per mister Bucchi c’è anche Dezi

Il Rimini continua a prepararsi sul campo, l’Arezzo pure. La squadra toscana, passata qualche settimana fa dalle mani di mister Troise a quelle di Bucchi, continua la preparazione al centro sportivo Rigutino.

L’ultimo arrivato, il centrocampista classe 1992 Jacopo Dezi, che si è accasato all’Arezzo da svincolato, ha svolto un lavoro atletico personalizzato ma poi ha anche preso parte alle esercitazioni tecniche col resto della squadra. Lunedì potrà essere subito tra i convocati per la trasferta in Romagna, anche se non potrà giocare che uno scampolo di gara, dal momento che non disputa una partita ufficiale dallo scorso 28 aprile, quando vestiva la maglia del Padova. Solo lavoro a parte, invece, per Pattarello, Santoro e Montini, che comunque dovrebbero essere della partita in Romagna, dove invece non ci sarà Mawuli, appiedato dal giudice sportivo.