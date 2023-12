L’AVVERSARIO. Prevendita bloccata. Rabbia tifosi umbri

L’attesa per il derby in casa Perugia si mescola alla rabbia: i tifosi umbri non hanno nascosto il malcontento dato che ancora non è attiva la prevendita per il settore ospiti del Comunale. L’Osservatorio con la determinazione dello scorso 6 dicembre ha di fatto bloccato la vendita ai residenti in provincia di Perugia. "È assurdo che una trasferta importante e molto seguita sia trattata in questi termini. A fronte del comportamento degli organi competenti - scrive Centro di Coordinamento dei tifosi perugini - che decidono in tempi tali da ostacolare i supporter del Grifo che si ritrovano a conoscere modalità ed orari solo all’ultimo, creando ancora più confusione e maggiori ostacoli".