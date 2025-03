L’avviso. ’Un finale da vivere insieme’: ecco cosa si deve fare

Ultimi giorni per aderire a ‘Un finale da vivere insieme’: i tifosi bianconeri che vorranno assistere alle ultime partite della Robur a un prezzo speciale, potranno acquistare il pacchetto entro le 12 di domani. Le gare sono Siena-Terranuova (sabato alle 14,30), Siena-Figline (domenica 30 marzo alle 15), Siena-Follonica Gavorrano (domenica 13 aprile alle 15) e Siena-Ostiamare (domenica 27 aprile alle 15).

I prezzi (esclusa la prevendita di 1,50 euro). Curva: 20 euro intero, 16 ridotto, tribuna laterale: 50 euro intero, 45 ridotto; centrale: 100 euro intero, 90 ridotto; vip+hospitality: 150 euro intero, 130 ridotto (ridotto: over 65, donne, studenti universitari con badge, under 18, portatori di disabilità dal 50 al 99 per cento).

Le promozioni: ‘Nonno/a e nipote’ (over 60+under 18) e ‘Genitore e figlio’ (adulto+under 18): curva 16 euro; tribuna laterale 45; centrale 90; vip+hospitality 130. ‘Famiglia’ (due adulti+due under 18): curva 30 euro; tribuna laterale 40; centrale 90; vip+hospitality 120.