Lazio punta Emiliano Pattarello: offerta di 3,5 milioni per l'attaccante

di Luca Amorosi

Resta avvolta nel mistero, tipico delle operazioni di mercato più importanti e, dunque, da tenere riparate da spifferi, la voce di un interessamento della Lazio per Emiliano Pattarello. Siti specializzati vicini alla squadra della capitale hanno lanciato la bomba di mercato qualche giorno fa: offerta di tre milioni e mezzo per l’attaccante dell’, che a sua volta ne chiederebbe cinque e una percentuale su una futura rivendita. Cifre da capogiro, sia la proposta biancoceleste che la richiesta amaranto, probabilmente distanti dalla realtà se pensiamo alle consuete valutazioni dei giocatori di terza serie. Vero è, però, che Pattarello in questa stagione è letteralmente esploso, chiudendo peraltro in crescendo la sua annata: venti gol per un esterno d’attacco sono numeri importanti, che potrebbero anche aver convinto davvero una squadra della massima serie come la Lazio a puntarci, magari girandolo poi in prestito in serie B per valutarne l’ulteriore processo di crescita.

È chiaro che un interesse del genere metterebbe in secondo piano tutte le altre pretendenti: il primo sondaggio lo aveva fatto il Padova, poi era uscita allo scoperto l’Olimpia Lubiana con un quadriennale per militare nel principale campionato sloveno. Ma la serie A, anche se magari solo teorica, è un’altra cosa. Quando la voce aveva iniziato a circolare, uno degli agenti del giocatore, Gianni Magi, era intervenuto per gettare acqua sul fuoco, dichiarando che non era pervenuta alcuna proposta concreta. Che corrisponda a verità o sia la prudenza dettata dal ruolo, è difficile dirlo. Chi sicuramente sta usando molta prudenza è il direttore amaranto Nello Cutolo, che in questi giorni ha preferito non esprimersi. Un silenzio che può anche significare che qualcosa in pentola bolle davvero, ma che è meglio non rischiare di scoprire le carte. Chiaramente, lo sviluppo, in un senso o nell’altro, di questa vicenda può far saltare il tappo a tutto il mercato del Cavallino: se Pattarello dovesse lasciare per una cifra notevole, se anche fosse lontana da quelle citate, Cutolo avrebbe liquidità per trovare un sostituto di valore e rinforzare contestualmente il resto della rosa; se invece fosse solo fumo negli occhi, potrebbe comunque spingere le reali pretendenti a uscire allo scoperto e alzare la posta.

Se, infine, finisse in un nulla di fatto e scoraggiasse altre società dal farsi avanti, l’ potrebbe proporre al giocatore adeguamento e prolungamento di contratto, come già annunciato dal presidente Manzo in una recente intervista, con maggiori possibilità di riuscita. Che ci sarà a breve un incontro tra la dirigenza, Pattarello e il suo entourage per convincerlo a rimanere, in fin dei conti, è al momento l’unica cosa certa. A quel punto, la palla passerà al calciatore, che avrà l’ultima parola.